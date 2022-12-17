Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası’nın il birincileri belli oldu.

Beden ve ruh sağlığını artıran, esnekliği ve dayanaklığı geliştiren, hareket halindeyken düşünmeyi öğreten gençlerin iş birliği içinde olmalarını sağlayan takım oyunu hentbolda takımlar il birincisi olmak için centilmenlik içinde ter döktü. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen final maçlarında tüm stratejilerini ortaya koyan takımlarda şampiyonlar belli oldu.

2022-2023 Yılı Okul Sporları Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası’nda kızlar kategorisinde birinci İncirliova Spor Lisesi, ikinci Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü Nazilli Menderes Anadolu Lisesi olurken, erkekler kategorisinde de birinci İncirliova Spor Lisesi, ikinci Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve dördüncü Nazilli Menderes Anadolu Lisesi oldu. Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası sonunda düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyon takımlar Aydın ilinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Nazilli Spor Salonu ve Kuyucak Spor Salonu’nda 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölgesel grup maçlarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü final maçını İl Müdürlüğü’ne bağlı olan sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak tüm sporseverlere izleme imkanı sundu.