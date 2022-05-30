OKT Trailer yöneticileri üniversite öğrencileriyle sektörel deneyimlerini paylaştı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen İş Kulübü Eğitimi Kariyer Günleri etkinlikleri çerçevesinde OKT Trailer yöneticileri ADÜ’lü öğrencilerle sektörel deneyimlerini paylaştı.

Aydın Menderes Derslikleri Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen etkinliklere, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin ilk gününde OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve OKT Trailler ARGE Mühendisi Barış Horzun konuşmacı olarak yer alarak öğrencilerle sektörel deneyimlerini paylaştı. ‘İş hayatında bizi neler bekliyor?’, ‘İşverenlerin beklentileri nelerdir?’ ‘Kariyer basamaklarını çıkarken hangi yollardan geçiyoruz?’ sorularına cevap arandığı etkinlik teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.