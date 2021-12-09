banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle sektörünün yenilikçi gücü OKT Trailer, savunma sanayiinin en önemli işlevi olan askeri lojistik alanlarında bu yıl ilk kez düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde (DLSS) yer alarak gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılar ile buluşturdu.

AYDIN 09.12.2021, 14:50
OKT Traıler, savunma sanayisindeki çalışmaları ile zirvede yerini aldı

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle sektörünün yenilikçi gücü OKT Trailer, savunma sanayiinin en önemli işlevi olan askeri lojistik alanlarında bu yıl ilk kez düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde (DLSS) yer alarak gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılar ile buluşturdu.

7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen zirvede savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericileri, askeri personel ve akademisyenleri ile bir araya gelen OKT Trailer, ‘Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21’de sergilediği Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen üzerinde radar sistemi bulunan askeri römork aracını, askeri donanmanın gücü IHA/SIHA’lar için ve Polis Havacılık için helikopter yakıt ikmal tankerlerinin yanında savunma sanayinde çalışmalarına devam ettiği pek çok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

IHA/ SIHA ve Polis Helikopter Yakıt İkmal Tankerleri görevi başında

IHA ve SIHA için tasarlanan yakıt ikmal tankeri premium donanımlı ekipmanları, dolum boşaltım esnasında kullanım kolaylığının yanı sıra operasyonel verimliliği, üst düzey güvenlik ve uzun kullanım ömrü ile askeri donanmanın hizmetinde görevini yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan polis helikopterlerinin çalışmalarını başarıyla sürdürebilmeleri için hızlı dolum boşaltım sistemleri ve güvenli ekipmanları ile akaryakıt ikmal tankeri takım arkadaşı görevini üstleniyor.

Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri, operasyonel verimliliği ile ön planda

OKT Trailer -Anadolu Savunma iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında zirvede tanıtılan ‘Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri’; uçak, helikopter, tank vb. hem kara hem de hava savunma araçlarına operasyon sırasında operasyonun aksamaması için karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretildi. Aynı anda birçok araca akaryakıt takviyesi yapabilen ve silahlı kuvvetlerin operasyonel verimliliğini sahada en üst seviyeye çıkararak güçlerine güç katmaları için tasarlanan akaryakıt tankeri; zorlu arazi koşullarına dayanıklı, yakıt ikmalinde hızlı, alüminyum malzeme ile hafifliği, güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 20.000 litre taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet veriyor.

Askeri Römork, çok yönlü kullanımı ile Türk Donanması’nın hizmetinde

Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanan ‘Askeri Römork’ ise radar sistemleri, anten ve görüntüleme sistemlerinin taşınmasında mükemmel çözüm ortağı olurken, bunun yanında; silahlı kuvvetlerin ağır yüklerini ön-cephede rahatlıkla taşımasına yardımcı olması için tasarlanan ‘otomatik seviyelendirme’ ve ‘tek aks’ avantajlarıyla hassas denge özelliklerine sahip teleskopik yükseltme sistemleri gibi çok yönlü kullanımı ile Türk donanmasının hizmetinde yer alıyor.

Askeri ekipmanların taşınmasında dayanıklı şasi gruplarının, zorlu şartlarda ve alanlarda gerçekleştireceği yakıt ikmallerinin, sorunsuz, hızlı ve ergonomik şartlarda yürütülmesinde sunduğu çözümlerle özel projeler geliştiren, yerli ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak Ar-Ge tecrübesini savunma sanayiine taşıyan OKT, savunma sanayisinin lojistik sürecindeki fırsatlara uygun çözümleri ile Türk savunma sanayiinde lojistik anlamda geleceğine önemli bir güç olabilecek çalışmalarını yürütmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8