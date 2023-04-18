Öğrencilere siber zorbalık eğitimi verildi

Aydın’da jandarma ve polis ekipleri tarafından lise öğrencilerine Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Karpuzlu İmam Hatip Lisesi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’nde 143 öğrenciye SİBER Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, KADES Uygulaması, Sıfır Atık, Geri Dönüşüm, çevre, doğa ve hayvan sevgisi konularında eğitim verildi.

Ayrıca lise öğrencilerinin meslek seçimine yardımcı olabilmek için jandarmanın mesleki olarak tanıtımı maksadıyla hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Faaliyet sonunda durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı gerçekleştirildi.