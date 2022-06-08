Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Aydın’ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde emniyet kemeri kullanımının önemi öğrencilere simülasyon aracı ile anlatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve can kayıplarını yüzde 50 azaltmayı amaçlayan Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, araçlarda emniyet kemeri kullanımının en üst seviyeye çıkartılmasına yönelik, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile emniyet kemeri kullanımı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyeti çerçevesinde Nazilli ilçesi Demirciler ile Kuyucak ilçesi Yamalak İlkokulu ve ortaokulunda eğitim gören 363 öğrenci ve 36 yönetici ve öğretmene seyir halindeki araçta emniyet kemeri takma eğitimi verildi. Simülasyon aracı ile seyir halinde bir aracın devrilme ve takla atma deneyimi fiziki olarak yaşatılırken, trafik kazalarında emniyet kemerinin hayati öneme haiz olduğu anlatılarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlenmeleri sağlandı.