Öğrencilere, çevre sorunlarının yaban hayatına etkileri anlatıldı

Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından lise öğrencilerine tanıtılırken, çevre sorunlarının yaban hayatına etkileri anlatıldı.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kuşadası Güzelçamlı’da bulunan Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte özellikle yaz aylarında yüzlerce vatandaşa kapılarını açan ve birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın doğal ve kültürel kaynak değerleri, tehditleri ve koruma çalışmalarının sunumu yapıldı. Ayrıca çevre sorunlarının yaban hayatına etkileri anlatılarak, farkındalık oluşturuldu.

Milli Parkta temel amacın kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada “Kuşadası Güzelçamlı’da bulunan Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, çevre sorunlarının yaban hayatına etkileri konulu bir sunum gerçekleştirildi. Öğrencilere, yaşamış oldukları coğrafyanın önemi ve özellikleri, karasal ve denizel biyolojik çeşitliliği içinde yer alan nadir türleri ve yaşam alanlarını etkileyen çevre sorunları anlatıldı.

İnsan kaynaklı olarak yapılan tahribatların sürekli arttığı, kuşlar, yırtıcılar, sürüngenler ve deniz canlılarının yaşam alanlarının sürekli azaldığı ve yaban hayatının bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi. Ekolojik açıdan bölgemizin en hassas bölgesi olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın ve uzantısı olan Samson Dağları’nın bütüncül olarak korunması, korumaya uyumlu bir şekilde kullanılması ve başta yangın olmak üzere her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çekildi” dedi.