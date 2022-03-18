Öğrencilerden Aydın’a 3 birincilik

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Finali’nde Aydın’ı temsil eden öğrenciler 3 birincilik elde etti.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Aydın’dan bölge finaline seçilen 16 proje katılırken, finallere adeta Aydın damga vurdu. Lise eğitimine devam eden 37 bin 283 öğrencinin 25 bin 95 proje ile başvuru yaptığı yarışmanın ön değerlendirme sonuçlarına göre Aydın’dan 176 başvuru yapılırken seçilen 16 proje İzmir Bölge Finali’nde Aydın’ı temsil etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına başarılı bir şekilde Aydın’ı temsil eden öğrenciler, yarışmada 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük ödüllerini alarak finallere damga vurdu. Birinciliği elde eden Aydın Fen Lisesi’nin üç projesi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydınımıza bu önemli ve bir o kadarda kıymetli gururu yaşatan değerli danışman öğretmenlerimiz ile sevgili öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yarışmaya damgasını vuran öğrencilerin başarıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Bölge Finali’nde 3 projemizin birinci, 2 projemizin ikinci, 1 projemizin ise üçüncü olması ve birinci olan üç projemizin de 18 projenin arasında yer alarak Türkiye finallerine katılacak olması bizleri haliyle gururlandırdı. Tüm danışman öğretmenlerimizle proje yarışmalarına katılan lise öğrencilerimize teşekkür, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Birinci olarak şehrimizi Türkiye finalinde temsil edecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum, onlardan gelecek olan derece haberlerini de sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.