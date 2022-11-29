Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenciler, siber suçlara karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü siber suçlar ile ilgili eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesinde ekipleri 230 öğrenciye “Siber Zorbalık, Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik” konularında eğitim verdi. Ayrıca faaliyette Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince de “KADES Programı” hakkında bilgilendirme yapıldı.