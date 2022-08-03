Öğrenciler doğru tercihi EFESEM ile yapıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere üniversite tercih danışmalığı hizmeti vermeye devam ediyor.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, gençleri tercih günlerinde yalnız bırakmıyor. EFESEM, tercihler için son gün olan 5 Ağustos’a kadar üniversite rehberlik hizmeti veriyor.

EFESEM’in lise tercih günlerinde de yüzlerce öğrenciye destek olduğunu hatırlatan Başkan Atay, “Uzman öğretmenlerimizden ücretsiz tercih danışmanlığı almak isteyen öğrenciler, EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler. Gençlerimiz, öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler. Tüm öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini diliyorum” dedi.