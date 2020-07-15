Son Dakika
Öfkesini motorundan çıkardı
NAZİLLİ’DE BİR GENÇ MOTOSİKLETİ İLE SEYİR HALİNDEYKEN TRAFİK DENETİME TAKILDI. TRAFİK EKİPLERİNİN YETERSİZ KENDİSİNE YETERSİZ EHLİYET, VİZE VE SİGORTASIZLIKTAN CEZAİ İŞLEM YAPTIĞINI ÖĞRENEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜ SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAYINCA YAKIT DEPOSUNUN KAPAĞINI AÇIP MOTOİSKLETİ ATEŞE VERDİ.
AYDIN 15.07.2020, 17:14
7
Nazilli’de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı. Trafik ekiplerinin yetersiz kendisine yetersiz ehliyet, vize ve sigortasızlıktan cezai işlem yaptığını öğrenen motosiklet sürücü sinirlerine hakim olamayınca yakıt deposunun kapağını açıp motoiskleti ateşe verdi.
Bir anda alev topuna dönen motosikelti söndürmesi için polis ekipleri itfaiyeye artadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri motosiklete su sıkıp söndürmeye çalıştı, ancak motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olaydan sonra polis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü F.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın, kendisine çok miktarda ceza uygulanmasına sinirlenip kendisini kaybettiği için motosikletine ateşe verdiği öğrenildi.
21°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:27