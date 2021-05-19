Ocakta unutulan yemek mahalleyi korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Yangın, Türkmen Mahallesi Mustafa Sözer Caddesi üzerinde bulunan Gürbüz Sitesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unuttuğu yemekten dumanlar çıktığını gören kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dumanlara kısa sürede müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken can ve mal kaybı yaşanmadı.