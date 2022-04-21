Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan yemek sonrası meydana gelen yangında, H.Ş. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir site içerisindeki birinci katta yaşayan H.Ş. ocakta yemeğini unutunca yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın sonrasında dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürürken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Alevleri gören H.Ş. ise sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.