Nysa’nın eğitim kenti sembolü 18 asırlık kütüphane dikkat çekiyor

Milattan Sonra (M.S.) 130 yıllarında yapıldığı tahmin edilen ve bin 893 yıldır ayakta duran Nysa Kütüphanesi, Efes’teki Celsus Kütüphanesi’nden sonra Anadolu’nun en iyi korunmuş antik çağ kütüphanesi olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın, Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti’nde kazı çalışmaları titiz bir şekilde devam ederken, M.S. 130 yıllarında yapıldığı tahmin edilen ve bin 893 yıldır ayakta duran Nysa Kütüphanesi ise ziyaretçilerini bekliyor. Efes Antik Kenti’nde bulunan Celsus Kütüphanesi’nden sonra Anadolu’nun en iyi korunmuş antik çağ kütüphanesi olarak günümüze kadar ayakta duruyor.

Eski çağlarda özellikle eğitim alanında ünlü bir kent olan Nysa Antik Kenti’nde bulunan eğitim yapılarından olan kütüphaneye ahşap koridorlarla ulaşılıyor. İki katlı olan antik çağ kütüphanesinin ilk katında 16 kitap rafı yer alırken ikinci katında ise 6 adet arşiv odası bulunuyor.

Ünlü Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof olan Strabon’un da eğitim aldığı bilinen 18 asırlık antik çağ kütüphanesi ziyaretçilerini bekliyor.