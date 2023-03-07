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Nysa’da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
AYDIN 07.03.2023, 09:27
Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Rekmez Mahallesi’nde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Nysa Antik Kenti içerisinde S.K., F.A., İ.G. ve L.G. isimli 4 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanarak gözaltına alına 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.