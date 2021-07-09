NTO’nun pandemi karnesi belli oldu

Covid-19 sürecinde esnaf ve işletmeler zor günler geçirirken, bu süreçte aldığı önlem ve faaliyetler ile üyelerine destek olan Nazilli Ticaret Odası’nın (NTO) bir yıllık pandemi karnesi de belli oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da etkisini gösteren koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerin başında esnaf ve işletmeler gelirken, meslek gruplarının temsilcileri de süreçten en az yara alarak çıkabilmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda harekete geçerek çeşitli önlemler ve faaliyetler gerçekleştiren Nazilli Ticaret Odası’nın, bir yıllık pandemi karnesi belli oldu. Pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren üyelerine destek olan NTO, bir yıllık faaliyet raporu ile dikkat çekti.

Nazilli Ticaret Odası olarak Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların pandemi tedbirleri kapsamında yayımladığı tüm genelgeleri tam olarak uyguladıklarını ifade eden NTO, konu ile ilgili yayınladığı raporda “Oda’ya ait web sayfası ve diğer sosyal medya organlarından, önlem ve kısıtlamalar hakkında 116 adet haber ve duyuru yaptık. Pandemi nedeniyle hayata geçirilen kredi paketleri ve destekler hakkında 41 adet yazılı ve görsel bilgilendirme yaptık. Öncelikle kurumsal tedbirlerimizi aldık. Verdiğimiz hizmetleri aksatmayacak şekilde normalleşme süreci başlayana kadar çalışma saatlerimizi güncelledik. Bina içerisinde teması azaltmak için dönüşümlü çalışma ve hizmet alanının dışında korunaklı sosyal mesafeye uygun bankolar yaptık. Bütün birimlere entegre edilmiş randevu sistemine geçiş yaptık. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için odaya girişte maske tanıma ve ateş ölçer kameralı turnike sistemi getirdik. Pandemi döneminde dahi olsa tüm toplantılarımızı eksiksiz ve ertelemeden online platformlar üzerinden devam ettirdik. Eğitimlerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte Nazilli Ticaret Odası, TOBB ile Bankalar arasında yapılan anlaşma dahilinde; kendi bütçesinden tahsis ettiği kaynakların karşılığında üyelerine kredi imkanı oluştururken, bünyesindeki Kosgeb temsilciliği ve yatırım danışmanlık birimi aracılığıyla kredi ve desteklerin kullanılmasında çözüm ortağı oldu. Özellikle Covid-19 bulaş riskinin daha yoğun olduğu hizmet sektörü başta olmak üzere üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız dezenfektan standı verdik” ifadelerine yer verildi.

“135 adet tablet dağıtıldı”

Pandemi sürecinde İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile de ortak çalışmalar yürütüldüğünün ifade edildiği raporda; “Filyasyon ekipleri ile sosyal yardımlaşma ve vefa gruplarına kurum araçlarımız ve personellerimizle destek çıktık. Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması adına 5 Mayıs’tan bugüne ücretsiz bir şekilde maske dağıtımlarımızı gerçekleştirdik ve dağıtıma devam ediyoruz. Bu anlamda ülkemizde üyelerine maske dağıtımı yapan ilk meslek kuruluşlarından birisiyiz. Odamız üyelerine aşı desteği sağladık. Nazilli Ticaret Odası olarak yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan Covid-19 aşısı için Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin ardından Oda Hizmet Binası’nda üyelerimize aşılama imkanı sunduk. Eğitim yardımı kapsamında Klavyeli Tablet bilgisayar dağıtımı yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nazilli Ticaret Odası tarafından satın alınan toplam 135 adet klavyeli tablet bilgisayar, pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alması gerektiği halde imkansızlıklar nedeniyle temel eğitimini alamayan ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi” açıklamalarına yer verildi.

“Lobi çalışmaları yapıldı”

Lobi çalışmalarıyla da katkı sunulan gelişmeler olduğununda belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “NTO olarak yaptığımız haberler ve en üst düzeyde girişimlerle üyelerimizin ticari hayatları için son derece önemli konularda ve sorunlarda çözüm üretilmesine katkı sunduk. 15 Mart’ta küçük ve orta ölçekli işletmelerin maddi desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çektik. Yapılması gerekenlere ilişkin hazırladığımız raporu TOBB’a ilettik. 18 Mart itibariyle de “Ekonomik İstikrar Kalkanı” programı devreye alındı. İş’e Devam Kredisi başvurularında sorun yaşandığına dair üyelerimizden çok sayıda geri dönüş aldık. Bunun üzerine durum tespiti yapmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Kredi başvurusu yapan firmalarımızın bilgilerini Bakanlığa ilettik ve olumlu dönüşler aldık. Eximbank TL reeskont kredilerinin KGF teminatı ile kullandırılması önerisinde bulunduk ve kısa bir süre sonra bu uygulamaya geçildi. Nefes Kredisi (2020): Oda olarak önemli bir miktarda destek verdiğimiz Nefes Kredisi de devreye girdi. Vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin: Yaptığımız açıklamayla vergi mükellefi olup 65 yaş üstünde olanlar için özel bir izin sistemi getirilmesi gerektiğini vurguladık, ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirdik. 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 65 yaş üstü vergi mükellefleri kısıtlamalardan muaf tutuldu. Bu çalışma dahilinde; 65 yaş üstü üyelerimizin pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı yaşadıkları mağduriyeti giderebilmek ve ticari faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak için üye kimlik kartı bastırdık. Cansuyu Kedisi; Pandemiden olumsuz olarak etkilenen şahıs üyelerimizin de faydalanabileceği bir kredi için Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Görüşmelerimiz sonucunda Can Suyu Kredisi Halk Bankası aracılığı ile hayata geçirildi. Bir yılını doldurmamış üyeler için Kredi imkanı sağlandı. Faaliyetine yeni başlamış, bir yılını doldurmayan yeni işletmelerin de cansuyu kredisinden yararlanması sağlandı. Bugüne kadar üyelerimizden en çok talep aldığımız; bir yılını doldurmayan işletmelerin de krediye başvuru yapması sağlandı. Üretim ve İhracat Sektörü İçin Muafiyet : Gıda ve yerli ürünler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen talep doğrultusunda üyelerimizin hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulmaları için Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Üretim ve imalat yapan firma sahipleri ile çalışanları muafiyet kapsamına alındı. Nefes Kredisi (2021) banka şube müdürlerinin iştirak ettiği toplantıda odamız üyelerinin nefes kredisi imkanlarından daha fazla faydalanması için İstişare toplantısı gerçekleştirdik.”

“Çalışmalarımız devam edecek”

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan NTO, raporda “Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları için faal olduklarını gösteren belgeyi üyelerimize sağladık, mağduriyet yaşamalarını engelledik. Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında bini aşkın üyemize, genelge kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla faaliyet belgesi düzenlenmiştir. Kısıtlama sürecinde restoran, lokanta, kafeterya ve pastanelerin paket servis ile hizmet vermesini sağladık. Aynı şekilde Teknik servis ve Yetkili servislerinde hizmet vermesi için kısıtlamadan muaf olmalarını sağladık. 23-26 Nisan 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bankalar Birliği tarafından “31 il dışında kalan şehirlerdeki banka şubelerinde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek” kararı alınmıştı. Bunun üzerine harekete geçerek Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde “Ödeme tarihi 24 Nisan olan çeklerin hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda karşılıksızdır işlemi yapılmadan 27 Nisan’a öteleneceği” kararı aldırdık. Üyelerimizin maddi destek almaları, nefes kredisi gibi uygun şartlarda tahsis edilen kredilerden faydalanmaları için çalışmalarımız ve lobi faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Covid-19 salgın hastalığının en kısa sürede bertaraf edilmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.