NTO’dan Nazilli Fen Lisesi’ne 3D yazıcı

Nazilli Ticaret Odası, “Teknofest 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji” yarışmasında Türkiye birincisi olan Nazilli Fen Lisesi’ne 3D yazıcı bağışladı.

Nazilli Fen Lisesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında IV.Ulusal Bilim Kampında “Bilim Teknoloji” yarışmasında yapmış olduğu proje ile Fen Liseleri arasında Türkiye 1.si, yine 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında “Teknofest 2021 Havacılık,Uzay Ve Teknoloji” yarışmasında Türkiye 1.si olarak Nazilli’yi başarıyla temsil etti.

Öğrencilerin bu tür Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda bölgemizi daha iyi temsil etmeleri ve daha fazla bilimsel çalışmalarda başarılı olabilmeleri amacıyla Nazilli Ticaret Odası tarafından okulun ihtiyacı olan özelliklerde bir 3D yazıcı alınarak okul müdürlüğüne bağışlandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nazilli Fen Lisesi öğrencilerinin ve eğitim kadrosunun başarısı bizleri gururlandırmıştır. Özellikle bilim ve teknoloji alanında başarılı olunması ülkemizin yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğu bir alan olması nedeniyle daha da önem taşımaktadır. Araştıran ve yenilikler getirmek için çabalayan öğrencilere, gençlere ihtiyacımız var. İlköğretim ve orta öğretim sisteminin ülkenin kalkınmasında ihtiyaç duyulan bilim dalları ve meslekler dikkate alınarak esnek bir biçimde yapılandırılması gerektiğine inanıyorum. Okulun önemli bir ihtiyacı kurumumuz aracılığı ile karşılanmıştır. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi de bu vesileyle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.