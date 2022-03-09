NTO’dan kadınlara özel kutlama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı düzenlendi.

Nazilli Ticaret Odası’nda düzenlenen programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, eşi Aylin Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın eşi Aslı Özcan, Aydın TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Esen Türker, Komite Üyeleri, Siyasi Partilerinin İlçe Kadın Kolları Başkanları, STK’ların kadın dernek başkanları, kurum ve kuruluşların kadın amirleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, kadınların sadece yılın bir gününde hatırlanılmaması gerektiğini ifade ederek: “8 Mart’ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin önemli günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak kadınlara hak ettiği değerin verilmesi sadece tek bir günle sınırlı kalınmamalı. Aksi halde 8 Mart’ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler eksik kalmaya mahkumdur. Bu konuda ne söylersek söyleyelim, maalesef dünyada her üç kadından biri, hayatının bir döneminde, şiddetin bir boyutuyla tanışmaktadır. Bu istatistik, bizi en fazla üzen toplumsal sorunlarımızdan birisidir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada görülen şiddet salgınını ortadan kaldırmak için kararlığımızı ortaya koymalı, şiddete karşı tek yürek ve tek akıl olmalıyız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kadınlar için özel olarak hazırlanmış olan fotoğraf sergisi ve stand up gösterisi izlendi.