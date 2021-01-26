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NTO’dan eğitime tablet desteği

Nazilli Ticaret Odası eğitim yardımı kapsamında klavyeli tablet bilgisayar dağıtımı yaptı. Tabletler öğrencilere teslim edilmesi için, başta Nazilli olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.

AYDIN 26.01.2021, 09:27
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NTO’dan eğitime tablet desteği

Nazilli Ticaret Odası eğitim yardımı kapsamında klavyeli tablet bilgisayar dağıtımı yaptı. Tabletler öğrencilere teslim edilmesi için, başta Nazilli olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nazilli Ticaret Odası tarafından satın alınan toplam 135 adet klavyeli Tablet Bilgisayar, pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alması gerektiği halde imkansızlıklar nedeniyle temel eğitimini alamayan ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlerine törenle teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürleri; NTO tarafından dağıtımı yapılan tablet bilgisayarların bölgede internet üzerinden yapılan eğitime ulaşamayan öğrenciler için hayati bir destek olduğunu ifade ederek; eğitim yardımları kapsamında bugüne kadar yapılan en önemli katkı olduğunu söylediler. Teknolojinin bütün imkanlarını barındıran tablet bilgisayarlar aynı zamanda klavyeli olması sayesinde öğrencilere kullanım kolaylığı sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOBB Konsey Üyesi, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan eğitim yardımına Nazilli Ticaret Odası olarak imkanlarımız ölçüsünde iştirak ettik ve toplamda 135 adet tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştirdik. NTO olarak aslında her yıl eğitim yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar kaban, kırtasiye malzemesi gibi çok çeşitli malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık. Ancak bu sene yapılan yardımın hem maddi değeri itibariyle hem de manevi anlamda öğrencilerimizi daha çok sevindireceğine inanıyorum. NTO olarak sadece Nazilli merkez değil çevre altı ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de ulaşmak istedik. Pandemi tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan, okuluna gidemeyen öğrencilerimizi tablet bilgisayar sayesinde okulları ile buluşturduk.”

“Herkese eşit mesafede hizmet”

Arslan konuşmasının devamında, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk alanımızdaki herkese eşit mesafede hizmet verme yönünde gayret göstermekteyiz. NTO bölgemizin sadece iktisadi anlamda değil eğitim anlamında da ihtiyaçlarını karşılama gayreti içindedir. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Tabletlerimizin ihtiyaç sahibi öğrenciler ile buluşması onların sayesinde gerçekleşecek. Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında bulunan hiçbir ilçemizi ihmal etmedik. Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimatları yaptık. Bu kampanya başta TOBB olmak üzere NTO ve MEB yetkililerinin dayanışması ile gerçekleşmiştir. Kampanyaya destek veren Oda Yönetim Kurulu Üyelerimize, Oda Meclisi Üyelerimize, Oda üyelerimize ve diğer tüm şahıs ve işletmelere teşekkür ediyorum” dedi.
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