Nihat Öğretmen, öğretmenler gününde hayatını kaybetti

Aydın’ın en eski öğretmenlerinden 82 yaşındaki emekli öğretmen Nihat Yeğen, öğretmenler gününde hayatını kaybetti. Mesleğine bağlılığı ile tanınan Nihat Öğretmen’in öğretmeler gününde hayatını kaybetmesi duyanları şaşırttı.

Ülkenin değişik yerlerinde yıllarca öğretmenlik yapan ve en son Aydın Merkez Orta Mahalle’de bulunan şu anda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu adı ile hizmet veren eski adıyla İnönü Ortaokulu’ndan emekli olan 82 yaşındaki Nihat Yeğen’in bir süredir yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Nihat Yeğen’in Akarca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Koçarlı Şahinciler Köyü’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.