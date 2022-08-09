Nejat Orhan Sulu Boya Sergisi Didimli sanatseverlerle buluştu

Didim Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Nejat Orhan Sulu Boya Sergisi, Altınkum Ek Hizmet Binası’nda açıldı.

Didim Belediyesi, Didimlileri kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Ünlü Ressam Nejat Orhan tarafından oluşturulan ’Nejat Orhan Sulu Boya Sergisi’, Didim Belediyesi’nin destekleriyle belediyenin Altınkum Ek Hizmet Binası’nda açıldı. Didimli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu’da katıldı. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Gündoğdu, Ressam Nejat Orhan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Nejat Orhan Sulu Boya Sergisi, 12 Ağustos Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.