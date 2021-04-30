banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!

Nehirde ölü bulundu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kişi Menderes Nehri’nde ölü olarak bulundu.

AYDIN 30.04.2021, 17:01
2
Nehirde ölü bulundu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kişi Menderes Nehri’nde ölü olarak bulundu.

Olay, Hacıaliobası Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle içerisinden geçen Menderes Nehri üzerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan şahsın Kemal Ozan (65) olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ozan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi içi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?