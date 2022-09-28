Nazilli’ye mesleki ve teknik lisesi kazandırılacak

Nazilli Ticaret Odası Başkan adayı Erol Karakuş, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Nazilli Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Lisesi kazandırmak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Nazilli Ticaret Odası Başkan adayı Erol Karakuş, seçimleri kazanması halinde ciddi projeleri hayata geçireceğini söyledi. 1 Ekim’de yapılacak seçime beyaz liste ile girecek olan Nazilli Ticaret Odası Başkan adayı Erol Karakuş, ilçeye Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Lisesi kazandırmayı hedeflediğini açıkladı. Söz konusu projeyle nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamayı amaçladığını belirten Karakuş’un okul projesine üyelerden destek geldi.

Proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karakuş, “Aydın’da ara eleman eksikliğinin had safhada olduğu gerçeğini yıllardır vurguluyoruz. Ancak bununla ilgili maalesef ki somut bir adım atılmıyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek olan Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalanmıştı. Biz göreve geldiğimizde bu protokol çerçevesinde yer alan 81 ilde 81 meslek lisesi projesinin birini ya da bütçemiz dahilinde bölgemizdeki iş insanlarının katkılarıyla bir eğitim seferberliği ilan ederek bölgemize Meslek Lisesi kazandırmak istiyoruz" dedi.

Nazilli’de gençlerin en iyi şekilde eğitim alması için seferber olunmasını gerektiğini söyleyen Karakuş, “Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz maalesef ki işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk. Bizim yapacağımız bu çalışmalarla piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline destek vermek istiyoruz. Açılacak olan Meslek Lisesi’nde atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olan okulları da yenileyeceğiz. AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanmasını sağlayacak, bu konuda milli eğitim camiası ve üniversitemizle hep kol kola olacağız.” diye konuştu.