Nazilli’nin yeni nikah salonu için geri sayım başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Zafer Mahallesi Şehit Mustafa Akdağ Parkı içerisinde yer alan bin 500 metrekare alanda açık ve kapalı nikah salonu yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi Kültür Sokak’ta daha önce Kovid-19 Aşı Merkezi olarak kullanılan yapının tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmaların bir buçuk ayda tamamlanması planlanıyor.

80 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık alan olarak tasarlanan ve yeni evlenecek çiftlerin konforlu bir alanda nikah törenlerini yapmaları için dizayn edilen projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Kürşat

Engin Özcan, “İçerisinde depo, mutfak, arşiv, gelin odası, ön kabul ve misafir oturma alanı bulunan yaklaşık 200 metrekare kapalı alan ile sahne alanı, misafir bekleme alanı ve fotoğraf çekim alanı bulunan 100 kişilik 300 metrekare açık alana sahip nikah salonumuzun düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye hizmet binamız içerisinde yer alan eski salonumuzun yetersiz kalması nedeniyle Nazillimizin önemli ihtiyaçlarından birinin karşılanması için çalışmalarımızı başlattık. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.