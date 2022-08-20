Nazilli’nin sevilen ismi Mücahit öğretmene son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yakalandığı hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Mücahit Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

2019 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre beyne kan gitmemesinden dolayı beyin fonksiyonlarını kaybeden ve son 3 yıldır da yatağa bağımlı halde tedavisi devam eden Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Mücahit Doğan dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan evinde yaşamını kaybeden Nazilli’nin sevilen öğretmeni Mücahit doğan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhum Doğan’ın son yolculuğuna uğurlamak üzere eğitim, spor ve siyasetçiler Merkez Koca Camii’nde bir araya geldi. Cenazeye MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve aile yakınları olmak üzere MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, bir dönem Nazilli temsilciliğini yürüttüğü Türk Eğitim Sen üyeleri, Nazilli Belediyespor camiası ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Helallik alınmasının ardından Mücahit Doğan gözyaşları altında Eğriboyun Aile Mezarlığı’na defnedildi.