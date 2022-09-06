Nazilli’nin kurtuluş etkinlikleri sempozyumlar ile devam ediyor

Kurtuluşunun 100. yılında ‘Geçmişten Günümüze Nazilli Sempozyumu’ Nazilli Kültür Merkezi’nde başladı.

Aydın Valiliği, Nazilli Kaymakamlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Belediyesi, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası ve Nazilli Sümer Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen sempozyum 5, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Nazilli’de gerçekleşecek.

Sempozyumun açılışında Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu konuştu.

3 gün sürecek sempozyumda birbirinden değerli akademisyenler Nazilli’yi konuşacak. Sempozyumun ilk gününde Nazilli’nin Kurtuluşunun 100. yılı özel oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, ‘İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadelenin 100. Yılı’, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Nazilli’nin Dünü Bugünü’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Sempozyumun ilk gününün 1. oturumunda ise Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, ‘Nazilli’nin Antik Kentleri ve Bölgenin Kültürel Önemi’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Fatma Neval Genç, ‘Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası; Kent Kimliğindeki Yeri, Dönüşümü ve Sürdürülebilirliği’ başlıklı konuşmasını yaparken Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin, ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Nazilli Kazası’ başlıklı semineri verdi.

Günün son oturumu olan 2. oturumda ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ‘Nazilli’nin Yer Yapısı ve Diriliği’, Prof. Dr. İrfan Albayrak, ‘Türkiye’nin Yaban Hayatı ve Yarasaları’, Prof. Dr. Caner Işık, ‘Nazilli’den Aşık Erbabi’, Dr. Öğr. Üyesi Kemal R. Haykıran ise 15. Yüzyıl Nazilli’sinde Yetişmiş Bir Alim; Molla Kestelli Hayatı ve Eserleri’ konularını işledi.