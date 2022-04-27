Nazilli’nin dağ ve ova mahallelerinde vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte dağ ve ova mahallelerinde yer alan larva üreme noktalarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başladı.

Her yıl belli aralıklarla vektörle mücadele çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin ardından kırsal mahallelerde ilaçlama faaliyetlerine başladı. Çalışmalar çerçevesinde doğaya zarar vermeyen ekolojik ilaçlarla çöp toplama alanları, yeşil alanlar, park ve bahçeler, su birikintileri, kanallar, foseptik çukurlar, mazgallar, süs havuzları ve gübrelik alanlarda ULV ilaçlama araçları ile etkin bir çalışma gerçekleştirildi. Vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi için periyodik olarak çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Larva ile mücadele noktasında halk ve çevre sağlığını göz önünde bulundurarak biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Tarım alanlarına ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla merkez mahallelerimizin ardından tüm dağ ve ova mahallelerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.