Nazillili muhtarlar, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün istişare toplantısına katıldı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerin sorunları ve taleplerini daha hızlı çözüme kavuşturmak için muhtarların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın katılımıyla Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, yeni çöp konteyneri eklenecek noktalarla ilgili taleplerini iletti.

Nazilli’nin merkez mahallelerinden en ücra noktalarına kadar hizmet götürme gayretinde olduklarını dile getiren Temizlik İşleri Müdürü Serkan Günana; “Başkanımız temizlik işleri konusunda son derece hassas. Gece gündüz demeden Nazilli’nin sokaklarında bizzat inceleme yapıyor. Biz de O’nu mahcup etmemek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız zorlu bir iş. Nazillimizin bütün yükünü kaldırmak zorundayız. Umarım her bir muhtarımızı ayrı ayrı memnun edebiliriz. Bu anlamda oldukça verimli bir toplantı olacağına inanıyoruz” dedi.

İlçe genelinde yürütülen tüm çalışmaları en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Buradaki herkes bizim mesai arkadaşımız. Zira yerel seçimlerde hepimiz Nazilli halkına hizmet etmek için yola çıktık. Halkımız hepimizi seçti. Nazilli halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve kamuya hizmet üretilmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Her ne sıkıntı varsa biz bunların öncelikle takiplerini yapıyoruz. Mahalle bazlı anketler yaptırıyoruz. Sizlerle de istişareler gerçekleştiriyoruz. Bunların her biri bizlere yol gösterici oluyor. Sizi ve mahallenizi en iyi tanıyan sizlersiniz. En doğru hizmeti en doğru şekilde, en hızlı şekilde ve en az maliyetle nasıl tesis edebileceğimize birlikte karar vereceğiz. Vatandaşlarımızın gerek sosyal medyadan gerek arayarak gerekse belediyemize gelerek bizlere ileten hemşehrilerimizin sorunlarını ivedilikle çözmek için hep birlikte çalışıyoruz. Nazilli’de yapılmayanı yapmaya, yapılan işlerin ise daha iyi yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.