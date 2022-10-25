Nazillili kadınlar kansere karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde kadınalar çeşitli kanser türlerine karşı bilgilendirilerek tarama yaptırmaları yönünde teşvik edildi.

Kadın Sağlığı Projesi çerçevesinde Kızıldere Okulu Yemekhanesinde ve Nazilli Bağcıllı Köy Camisi’nde kadınlara özel bilgilendirmeler yapıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Ebe Öznur Akdağ, Nazilli Kızıldere Mahallesi’ndeki kadınlara Dr. Kübra Taşkınsakarya, Bağcıllı Mahallesindeki kadınlara ’Kadın Sağlığı Projesi’ anlattı. Eğitimlerde; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra kadınlardan gelen sorular cevaplandırılıp, kanser taramaları konusunda KETEM merkezine davet edildi. Ayrıca Köy Kahvehanelerinde de prostat kanseri ile kolorektal kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı.