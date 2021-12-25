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Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 28 yıl önce kurulan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde (NGC)tek liste ile gidilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Ümit Özmen güven tazelerken, NGC’nin yıllardır süren hizmet binası hasreti de sona erdi.

AYDIN 25.12.2021, 13:09
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 28 yıl önce kurulan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde (NGC)tek liste ile gidilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Ümit Özmen güven tazelerken, NGC’nin yıllardır süren hizmet binası hasreti de sona erdi.

Nazilli’de 1993 yılında kurulduğu günden bu yana 28 yıldır aralıksız hizmet veren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yapılan kongreye Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcı Sefa Özdemir, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Nazilli Belediyesi Basın Halkla İşler Müdürü Koray Öden ve cemiyet üyesi gazeteciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcı Sefa Özdemir, yardımcılıklarına Nazan Altınayar ve Şenol Babacan seçildi. Özmen başkanlığındaki mali ve idari işler oy birliği ile kabul edildi. Ardından tek liste ile girilen kongrede oy birliği ile alınan kararla açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu Ümit Özmen başkalığındaki yeni yönetim bütün üyelerin oyunu alan Ümit Özmen NGC başkanlığına tekrar seçildi.

NGC hizmet binasına kavuştu

Kongrenin ardından kurulduğu günden bu yana hizmet binası bulunmayan NGC’nin hizmet binası geniş katılımlı tören ile açıldı. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş başta olmak üzere siyaset, spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan olağan genel kurulun ardından NGC hizmet binasının açılışına geçildi.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

NGC Başkanı Ümit Özmen açılışta yaptığı konuşmada, "Kurulduğu 1993 yılından bu yana Nazilli’de hizmet eden gazetecileri bir çatı altında toplayan ve 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nazilli Gazeteciler Cemiyetimizin hizmet binası açılışı için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün yaptığımız genel kurul ile yeniden 3 yıllığına bu göreve seçilmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Nazilli ve sorumluluk alanında bulunan Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde bu mesleği hakkı ile icra eden tüm basın çalışanlarının haklarını ve menfaatlerini koruyup gözetmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Güzel bir çalışmaya imza attık”

NGC hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Özmen konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği bir dönemde iletişim ağlarını iyi kullanarak doğru haberi verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeyen zamana karşı stresli ortamlarda haberini halka ulaştırmak için gayret içerisinde olan meslektaşlarımı sizlerin önünde tekrar yürekten kutluyorum. Basın mensuplarının, bugün içinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Zor çalışma koşullarından ekonomik sıkıntılardan özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yer alan bu sorunları, dayanışma içinde çözme kararlılığındayız. Bugün sizlere bu sorunlardan bahsetmek de istemiyorum, çünkü bunları onlarca kez anlattık, mücadelesini de sürdürüyoruz. Bugün nasipse güzel bir çalışmaya imza attık."

Okunan duaların ardından protokol ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri daha sonra hizmet binasını gezerek NGC Başkanı Ümit Özmen’den bilgi aldı. Ümit Özmen Başkanlığındaki NGC Yönetim kurulu listesinde, Ali Soydemir, Timuçin Kılıç, Eray Gökçe, Ayşe Aktaş, Mehmet Kemal Altan, Mustafa Çelik. Denetim kurulu üyeleri: Hakan Tekeoğlu, Rabia İmren Esenkoğa, Ömer Duran. Seçici kurul üyeleri: Birol Ertemöz, Murat Gürkan, Özgür Dedeoluk, Disiplin Kurulu üyeleri Erdal Savaş, Nazan Altınayar ve Filiz Özdemir yer aldı.

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