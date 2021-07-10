Nazillili esnafların kongresinde Başkan Öztunç güven tazeledi

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) olağan kongresini gerçekleştirdi. 2 adayla gidilen genel kurulda mevcut Başkan Dursun Öztunç, rakibi Nuri Şimşek’in aldığı 105 oya karşılık 760 oy alarak güven tazeledi. Sonuçların açıklanması ile gözyaşlarını tutamayan Öztunç, kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek herkesin başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.

Nazilli ESKKK 2018-2019-2020 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı Nazilli Belediyesi Ahmet Şensan Kültür Merkezinde yapıldı. Kongreye 3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç da katıldı. Saraç’ın divan başkanlığında gerçekleştirilen ve bin 448 üyesi bulunan ESKKK’nın genel kurulunda üyelerin talebiyle açık usul oylama gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren kongre sonucunda oylar toplanırken rakip aday Nuri Şimşek, oylamayı protesto ederek salondan ayrıldı. Devam eden oylamanın ardından Şimşek’in aldığı 105 oya karşılık 760 oy alan mevcut Başkan Dursun Öztunç yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kongre sonunda büyük sevinç yaşayan Öztunç ve ekibi birbirlerine sarılarak ağladı. 2011 yılından bu yana Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını yürütmekte olan Başkan Dursun Öztunç, “Çok mutluyum. Allah razı olsun esnafımız bize, biz de onlara sahip çıktık. Bize oy veren ve vermeyen tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç da konuşmasında, “Nazilli için hayırlara vesile olsun. Nazilli esnafımız çok güzel bir esnaf ve güzel olan her şeyi hakkediyor. Banka müdürlerimiz de esnafımız emrinde. Güzel günler çok yakın. Nazilli esnafı şahlanmaya devam edecek” diye konuştu.