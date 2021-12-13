Nazillili berberler saç kesiminde püf noktaları öğrendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası tarafından üyelerine yönelik eğitim çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde türban ve saç tasarımında son yenilikleri öğrenen kuaförlerin ardından bu kez berberlere saç kesimindeki püf noktalar öğretildi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Erkek Kuaförü Kesim Eğitmeni ve Stilist Menderes Bayır’ın katıldığı eğitimler Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Eğitmen Menderes Bayır tarafından verilen eğitimlerde erkek berberlerine özellikle son yıllarda popüler olan kısa saç kesimleri en ince ayrıntısına kadar uygulamalı şekilde anlatıldı. Özellikle berberlerin iş kimliğine sahip olması gerektiğini ifade eden Eğitmen Menderes Bayır, saç kesimlerinde son beş yıldan bu yana trend olan sıfır kesim modellerini en ince noktasına kadar uygulamalı olarak anlatarak saç kesimlerinde kafa ve yüz anatomisine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Eğitimlerimiz sürecek”

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Erkek Kuaförü Kesim Eğitmeni ve Stilist Menderes Bayır, “Pandemi süreciyle beraber 3 yılı aşkın bir süredir birçok odamızın faaliyetleri durduruldu. Bu anlamda meslektaşlarımızın gelişimi adına ciddi kısıtlamalarda yaşandı. Yavaş yavaş normalleşme sürecinde eğitim programlarına başladık. Bugün Nazilli’de eğitimdeyiz. Çok güzel bir eğitim oldu. Nazilli Berberler Odası güzel bir ortam sundu. Federasyon Başkanı Bayram Karakaş’ın direktifi ile bugün buradaydık. Harika bir eğitim oldu. İnşallah yeni dönemde de mesleki anlamda eğitimlerde kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

“Bilgi paylaşıldıkça güzeldir”

Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Olcay Akyıldız, “Oda olarak ilçemizde Menderes Bayır hocamızı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Federasyon Başkanımıza bizlere katkıda bulunduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünkü eğitim programımızda Menderes Bayır hocamızın erkek berberlerimize yönelik vermiş olduğu eğitim programı çok faydalı oldu. Bu eğitimlere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Hep birlikte birlik beraberlik içinde mesleğimize katkıda bulunmak adına oda olarak devam edeceğiz” dedi.