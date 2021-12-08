Nazillili anaokulu öğrencileri projeleri ile kodlama öğreniyor

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki en eski ve en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencileri, Erasmus+ eTwinning Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırladıkları proje ile yaşıtlarıyla birlikte ‘Erken Çocuklukta Kodlama’yı öğreniyor.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning projeleri kapsamında iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak heyecan verici öğrenme topluluğu oluşturma amacıyla başlatılan projelere Nazillili anaokulu öğrencilerinden de katkı verildi. İlçenin en eski ve en başarılı okulları arasında yer alan Ahmet Yesevi İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Habibe Sarıot’un 14 öğrencisi ile birlikte hazırladığı ‘Erken Çocuklukta Kodlama’ projesi başarılı şekilde yürütülmeye devam ediyor. Yaşıtları ile birlikte erken çocuklukta kodlamayı öğrenmeyi amaçlayan projelerini tanıtan öğrenciler, puzzle başta olmak üzere birçok çalışma ile kodlama konularını öğretmenlerinden öğreniyor. Ana Sınıfı Öğretmeni Habibe Sarıot, proje hakkında yaptığı bilgilendirmede: “Erken çocuklukta kodlama eTwinning projesi ile erken çocuklukta kodlamanın önemli olduğu farkındalığını oluşturmak amacıyla başlattığımız projemizde kodlama, web 2.0 araçları kullanımı hususunda çalışmalar yapıyoruz. 14 öğrencimize; erken çocuklukta kodlama farkındalığı kazandırmak, algoritma kavramını öğretmek, 21. yüzyıl becerileri geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Her ay yapılan toplantılarla o ay kullanılacak olan kodlama etkinliğini grupla kararlaştırarak kodlama yarışları yapmayı planlıyoruz. Bu projenin sonunda sürükleyip bırakma mantığını öğrenmiş, görsel ve uzamsal zekası gelişmiş, öğrenme merakını devam ettiren öğrencilerin olduğu bir eğitim süreci geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Okul Müdürü Tayfun Özkan da konuşmasında “Okulumuz, ilkokullar ve anaokulları arasında öğrenci velilerimiz tarafından en fazla tercih edilen okullar arasında yer almaktadır. Birbirinden değerli ana sınıfı öğretmenlerimizin gözetiminde eğitim alan öğrencilerimiz çeşitli projelerle Avrupa’ya da açıldı. Okulumuzda ilk kez başlatılan proje ile çocuklarımız daha eğitim hayatlarının başlarında öğretmenlerimizin özverileri ve gayretleri ile kendilerini geliştirmeye erken yaşta başlayacaklar. Şu an bile gösterdikleri başarı ile hepimizin dikkatini çekmekteler. İnşallah ileride çok başarılı bireyler olarak bu çocuklarımızı hayata hazırlamış olacağız. Ana sınıfında başarılı şekilde başlayan eğitimler zaten tüm eğitim hayatlarına da yansıyacaktır” dedi.