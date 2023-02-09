Nazilli’den duygulandıran not

Yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan ve ülke genelinde 10 ili etkileyen deprem felaketinin 4’üncü gününde Nazilli’de yardım toplama kampanyasına oyuncağını bağışlayan 6 yaşındaki İnanç Ali ve kardeşinin notu Nazilli’yi duygulandırdı.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin 4. gününde Nazilli’deki yardım toplama kampanyasına destek veren 6 yaşındaki İnanç Ali Ünoğlu ve kardeşi oyuncağını depremzede çocuklar için bağışladı. Oyuncak bağışında bulunan minik Ünoğlu’nun depremzede çocuklar için yazdığı not ise duygulandırdı. Okuyanları duygulandıran notta, “Merhaba kardeşim. Benim adım Miray ve kardeşim İnanç Ali. Bu oyuncak bizim size hediyemiz. İnşallah mutlu olmuşsundur. Bunların hepsi geçecek. Bana telefonla ulaşırsan sevinirim. Aydın/Nazilli. Sevgilerle İnanç Ali - Miray Ünlüoğlu" yazdığı görüldü.