Nazilli’den 83’ü tır, 154 araç deprem bölgesine gönderildi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem felaketinin ardından ilçede canhıraş bir çalışmanın sürdürüldüğünü ve yaraları sarmak için Nazilli halkının insanüstü bir gayretle mücadele ettiğini söyledi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde yirmi binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Depremin ardından depremzedelere yardım etmek için ülke genelinde adeta seferberlik ilan edildi. Nazilli Belediyesi de deprem haberini alır almaz, yardım kampanyası başlatarak deprem bölgesinin yardımına koştu. Basın mensupları ile bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından 6 gündür süren yardım toplama kampanyası çerçevesinde bölgeye gönderilen yardımları gazetecilere aktardı. Bu çerçevede; 8 iş makinası, 2 cenaze aracı, 1 çöp kamyonu, 3 otobüs, 83’ü tır olmak üzere 154 yardım aracı, 450 çadır, 5 konteyner ev, 5 portatif tuvalet, günlük 600 kişilik sıcak yemek çıkarabilecek ekip ve ekipman, 40 ton yakacak, bebek bakım ve beslenme ürünleri ile glütensiz gıda maddelerini bölgeye gönderdiklerini ve 100’ün üzerinde şahsi araca malzeme yardımı yaptıklarını belirterek, başta Nazilli halkı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.