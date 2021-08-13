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Nazilli’deki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın iki ilçesinde aynı anda başlayan yangınlardan, Nazilli’deki yangın kontrol altına alındı.

AYDIN 13.08.2021, 14:34
Nazilli’deki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın iki ilçesinde aynı anda başlayan yangınlardan, Nazilli’deki yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Nazilli Ducaılar ve Bozdoğan Örentaht Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aynı anda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Duacılar Mahallesi’ndeki ormanlık alandaki yangın 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz ile karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Bozdoğan’daki yangının da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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