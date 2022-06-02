banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Nazilli’deki parklarda aydınlatma sistemleri yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde aydınlatması yetersiz olan parklarda yenileme çalışması başlatıldı.

AYDIN 02.06.2022, 16:57
Nazilli’deki parklarda aydınlatma sistemleri yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde aydınlatması yetersiz olan parklarda yenileme çalışması başlatıldı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde aydınlatması yetersiz parklarda yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Aydoğdu Parkı, Küçük Park, Rauf Denktaş Parkı ve Şehitler Parkı’nda elektrik sarfiyatı azaltılarak aydınlatması güçlü yeni nesil led projektörler takıldı. Kullanım ömrünü tamamlamış ve enerji kullanımı fazla olan eski ledler sökülerek yenileri ile değiştirildi. Çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer parklarda devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaparak hazırlanan plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor. En az enerji ile en fazla verimi almak için yeni nesil malzemeler kullanıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
26°
açık