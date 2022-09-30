Nazilli’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın öğlen saatlerinde Yellice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.