Nazilli’deki kazada emekli imam hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü emekli imam hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan emekli imam Celil Menteşe idaresindeki motosiklete arkasından gelen tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Menteşe ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Menteşe doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emekli imam Menteşe’nin ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.