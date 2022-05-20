Nazilli’deki gençlik konserlerini binlerce kişi izledi

Nazilli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve ünlü müzik grupları Yeni Türkü ve Zakkum’un sahne aldığı programı 27 bin kişi izledi.

Sunuculuğunu Serdar Yıldırım’ın yaptığı programda lazer ve havai fişek gösterileri ile eşsiz anlar yaşandı. Konsere eşi Aslı Özcan ile katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, teşekkür konuşmasının ardından zeybek oyunu ile gençlerden büyük alkış aldı.

İlk olarak sahneye çıkan Yeni Türkü müzik grubu sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Kalabalığın ‘Zakkum’ tezahüratlarının ardından sahneye çıkan ünlü grubun solisti Yusuf Demirkol, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Nazilli’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

‘Ben Ne Yangınlar Gördüm, Hatıran Yeter, Anason, Al Gece Yarılarımı Benden ve Gidiyorum Yolcu Et’ şarkılarıyla gece geç saatlere kadar sahnede kalan Zakkum konseri ile etkinlik sona erdi.

Nazilli ile çevre il ve ilçelerden gelen herkese katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Özcan, program sonunda grup üyelerine çiçek takdim etti.