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Nazilli’deki cinayetin şüphelisi yakalandı
NAZİLLİ’DEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
AYDIN 02.09.2020, 09:50
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 gün önce bir restaurantta işlenen cinayetin şüphelisi polisin yaptığı operasyon ile saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2020 günü saat 02.00 sıralarında Dallıca Mahallesi’nde bir restaurantta meydana gelen cinayet olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın faili olan H. A. (34) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan başarılı operasyon sonucu Yeni Mahalle’de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan otomatik tüfek, tüfeğe ait 2 adet şarjör ve bu şarjörlere ait 15 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Şüpheli ve ikamette bulunan materyaller Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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