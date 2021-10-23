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Nazilli’deki çatı yangını korkuttu
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.
AYDIN 23.10.2021, 20:19
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir evin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Çapahasan Mahallesi’ndeki bir evin çatı kısmından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yangın ihbarında bulundu. İhbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.