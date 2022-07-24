banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Nazilli’deki arazi yangını söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AYDIN 24.07.2022, 17:40
Nazilli’deki arazi yangını söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi Alanaltı Eğrek mevkiinde Bülent Ö. ye ait arazide yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arazideki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık