Nazilli’de Ziya Gökalp Caddesi yenileniyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Caddesi’nde belediye ekipleri tarafından yenileme çalışmaları başladı.

Sahada incelemelerine devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Turan Mahallesi’nde başladı. Nazilli’nin yılladır el değmeyen ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kritik bir bölgede faaliyetlere başladıklarını müjdeleyen Özcan, çalışmaların ilk hamlesi olarak Ziya Gökalp Caddesi’nin 19 Mayıs Bulvarı’ndan Devlet Demir Yolu’na kadar uzanan bölümünde yaklaşık 3 bin 700 metrekare alanın baştan sona yenileceğini kaydetti.

İlçenin kanayan noktalarından biri olan ve vatandaşların şikayetlerini sık sık dile getirdiği bölgenin, Nazilli Belediyesi’nin çalışmalarıyla rahat bir nefes alacağını söyleyen Başkan Özcan; Bugün Ziya Gökalp Caddemizde çalışmalarımıza başladık. İlk etapta 19 Mayıs Bulvarı’ndan Devlet Demir Yolu’na kadar, 2. etap çalışmalarımızda ise Devlet Kara Yolu’na kadar olan bölümü modern ve uzun ömürlü olacak şekilde kaldırımları da dahil olmak üzere baştan sona yenileyeceğiz. Çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nazillimize hayırlı olsun dedi.