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Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı
AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AYDIN 11.09.2020, 18:52
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Hasköy Yukarı Mahalle yakınında bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mahalleye yakın mesafedeki yangını söndürmek için ekipler ile birlikte mahalle sakinleri de seferber oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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