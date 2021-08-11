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Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AYDIN 11.08.2021, 19:01
Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda geniş bir alanı kaplayan alevleri söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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