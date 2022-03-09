Nazilli’de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ilçe genelinde bakım çalışmalarına başladı.

Kentin daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde budama, ot biçme ve bakım çalışmalarına başladı. Yeni Mahalle Devlet Demir Yolları çevresinde kuruyan ağaç, ot ve benzeri bitkileri temizleyen ekipler, yeşil alan ve yol kenarlarındaki peyzaj bölgelerine ise damlama sistemi döşedi. Çalışmaların ilçe genelindeki tüm noktalarda devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yeşil alanlardaki bakım faaliyetlerimize hız verdik. Vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alanlarımızın daha ferah ve iyi bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.