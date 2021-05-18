Nazilli’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi kuzeyinde kalan yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda yürütülen yeni yol açma çalışmaları kapsamında kamulaştırması yapılan metruk bina yıkıldı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Hastanesi kuzeyinde yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında yol alanı içerisinde yer alan metruk bina yıkıldı.

2021 yılı itibariyle yol çalışmalarında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; geçtiğimiz ay Yeşil Mahalle 1862 ve 1857 Sokak’ta yürütülen yeni yol açma faaliyetlerinin de tamamlandığını hatırlattı.

Yeni tip Kovid-19’un Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana salgınla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmaların rutin belediyecilik hizmetlerinde de devam ettiğini dile getiren Başkan Özcan, “Kentimizde ihtiyaç ivediliği doğrultusunda yol açma, bakım ve onarım faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Hastanesi’nin kuzeyi ve kuzey doğusunda kalan bölgede yol açma çalışmalarımızı gerçekleştirdik. En kısa sürede bordür ve parke taşı döşeme işlemlerini tamamlayarak yolumuzu yaya ve araç trafiğine açacağız. Nazillimize hayırlı olsun” sözlerini kaydetti.