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Nazilli’de yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı

Nazilli Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastırarak afete neden olan yağmur sonrası Ocaklı, Eycelli, Yeşildere, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahalleleri’ne acil müdahale ekibi gönderdi.

AYDIN 16.10.2021, 14:01
Nazilli’de yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı

Nazilli Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastırarak afete neden olan yağmur sonrası Ocaklı, Eycelli, Yeşildere, Yaylapınar ve Bağcıllı Mahalleleri’ne acil müdahale ekibi gönderdi.

Nazilli’de dün akşam saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış, başta Bağcıllı olmak üzere Ocaklı, Eycelli, Yeşildere ve Yaylapınar Mahallelerinde afete neden oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hasarın meydana geldiği bölgelerde ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak acil müdahale talimatı verdi.

Yoğun yağışlar öncesinde gerekli tüm önlemleri alan ekipler, afet sonrasında bölgeye ulaşarak kapanan yollara iş makineleri ile müdahale etti.

Selin yaralarını sarmak için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılacağını kaydeden Başkan Özcan, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle mahallelerimizde kapanan yollarımız oldu. Ekiplerimiz gün boyu müdahalelerini sürdürecek. Aydın Büyükşehir ve Devlet Su İşleri’ne bağlı ekiplere koordineli olarak çalışmaya devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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