Nazilli’de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Aydın’ın Nazili ilçesinde ağır kış şartlarında yiyecek bulması zorlaşan av ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Nazilli Şefliği sorumluluk bölgelerinde doğada bulunan av ve yaban hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatıldı. Av Koruma ekipleri tarafından doğaya buğday, yem, mısır, yeşillik, yemek artıkları, ekmek, sakatat ve benzeri yiyecekler bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının Nazilli DKMP Şefliği sorumluluk alanlarında devam edeceği belirtilirken, çalışmalara yardımcı olan Yamalak Avcılık Atıcılık Derneği yetkililerine teşekkür edildi.