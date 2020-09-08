Nazilli’de Uzun Çarşı baştan sona dezenfekte edildi
HER GÜN ON BİNLERCE KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ UZUN ÇARŞI, NAZİLLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLEREK PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLDİ.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Uzun Çarşı, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek pandemi koşullarına uygun hale getirildi.
Nazilli Belediyesi ekipleri ilçenin en kalabalık noktalarından biri olan Uzun Çarşı’da kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Gıda alanları hariç söz konusu noktada bulunan tüm iş yerlerini dezenfekte eden ekipler, ortak kullanım alanlarının tamamını da partiküllü dezenfekte makinası ile ilaçladı.
Korona virüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına hepimiz uymak zorundayız. Belediyemizin ürettiği maskeler özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde semt pazarlarında ve çarşı bölgesinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Türkiye’de korona virüs ile mücadelede pek çok ilki bizler Nazilli Belediyesi olarak gerçekleştirdik. İlçemizdeki pek çok noktayı defalarca dezenfekte ettik. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Her bir vatandaşımızın bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Pandemi süresinde Nazilli Belediyesi’nin örnek bir çalışmaya imza attığını ifade eden Uzun Çarşı esnafı, "İlk olarak başkanımıza sonra da çalışkan ekibine teşekkür ediyoruz. Başarılı ve güzel bir hizmete imza atıyorlar. Nazillimiz yapılan bu çalışmaların faydasını görecektir" sözlerini kaydetti.
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25